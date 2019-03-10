تحطم طائرة ركاب إثيوبية خلال رحلة إلى العاصمة الكينية نيروبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية لرويترز سقوط طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى نيروبى صباح اليوم الأحد وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

وقال المتحدث الذى طلب عدم ذكر اسمه "تأكد وقوع الأمر فى الساعة 8.44" صباحا بالتوقيت المحلى. ونشر الحساب الرسمى لرئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم فى تحطم الطائرة.

وقال مكتب أبي أحمد فى التغريدة "يقدم مكتب رئيس الوزراء نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 التى كانت فى رحلة إلى نيروبى فى كينيا هذا الصباح".