شكرا لقرائتكم خبر عن الندوة التثقيفية الثلاثين تعرض فيلما تسجيليا بعنوان "سلام الشهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت احتفالية الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "سلام الشهيد".

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ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قبل قليل، إلى مقر مركز المنارة للمؤتمرات، لحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد.

ومن المقرر أن تتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.