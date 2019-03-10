شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يفتح طريق العلمين الصحراوى بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت اﻹدارة العامة للمرور ، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، فتح طريق العلمين الصحراوى فى الاتجاهين، بعد زوال الشبورة المائية من أعلى الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث.

كانت إدارة المرور قامت بإغلاق الطريق لوجود شبورة مائية، و تهيب إدارة المرور بالتزام سائقى السيارات بقرار الغلق، واتباع تعليمات رجال المرور.

Advertisements