شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الرئيس السيسي.. بدء احتفالية "يوم الشهيد" بتلاوة القرآن الكريم..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بقراءة القرآن الكريم.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قبل قليل، إلى مقر مركز المنارة للمؤتمرات، لحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد.

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ومن المقرر أن تتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.