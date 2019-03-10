شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الرئيس السيسي.. بدء احتفالية "يوم الشهيد" بتلاوة القرآن الكريم..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بقراءة القرآن الكريم.
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قبل قليل، إلى مقر مركز المنارة للمؤتمرات، لحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد.
ومن المقرر أن تتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور الرئيس السيسي.. بدء احتفالية "يوم الشهيد" بتلاوة القرآن الكريم..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.