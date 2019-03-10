شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. السيسى يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فى "يوم الشهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد"، بمركز المنارة بالتجمع الخامس. Advertisements ويشهد الفعالية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد، وتتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء، بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.

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