شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز برج العرب الجديدة : تشغيل 5 أتوبيسات مكيفة للنقل الداخلى بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، تشغيل 5 أتوبيسات مكيفة، تم شراؤها من حساب مجلس الأمناء، للعمل ضمن منظومة النقل الداخلى بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بمنظومة النقل الداخلى بالمدن الجديدة، وربطها بالنقل الخارجى، لتشجيع المواطنين على الانتقال للإقامة بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس عصام بدوى، فى تصريحات صحفية، أنه تم استخراج التراخيص اللازمة، والتأمين على الأتوبيسات، واختيار السائقين وتوقيع العقود معهم بنظام الإثابة الشهرية من مجلس الأمناء، وتم تحديد خطوط السير بالتنسيق مع المواطنين لخدمة جميع أحياء المدينة، وربطها بالموقف الإقليمى، مشيراً إلى أن منظومة النقل الداخلى حازت على رضا المواطنين سواءً من قاطني المدينة أوزائريها، والذين قاموا بتوجيه الشكر لقيادات الهيئة، والعاملين بالجهاز، ومجلس الأمناء.

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وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه سبق إجراء قرعة علنية لاختيار 100 سيارة تاكسي، و100 سيارة فان (7 راكب)، بعد موافقة محافظ الإسكندرية على إصدار تراخيص لها للعمل بمنظومة النقل الداخلى بالمدينة، طبقاً لطلب الجهاز، وتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لدعم الفائزين في حالة طلبهم، وذلك لضمان نجاح المشروع، وتشغيل المنظومة، والحد من استخدام التوك توك بالمدينة.