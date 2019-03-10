شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من البنك الدولى يشيد بتنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد رفيع المستوى من البنك الدولى، المُمول لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية والقائم على تحقيق النتائج (SRSSP-PforR)، برفقة مسئولى وزارة الاسكان، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، ضمن زيارة بعثة البنك إلى مصر، لمتابعة موقف الأعمال الجارى تنفيذها بمحافظة الشرقية، ضمن البرنامج، وكان فى استقبالهم اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، والمهندس شاكر عبدالفتاح، رئيس قطاع نظم المعلومات واتخاذ القرار، والمهندسة وفاء مغازى، مديرة المجموعة التنسيقية لتنفيذ المشروع بالشركة.

صرحت بذلك المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، موضحة أنه تم عقد اجتماع موسع مع اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، ومجموعة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، واستشارى الوحدة، واستشارى دعم التنفيذ، وأعضاء المجموعة التنسيقية بالشركة، حيث قام اللواء شريف فارس، بعد الترحيب بالوفد، بعرض سياسة الشركة ورؤيتها فى تنفيذ المشروعات، وكذلك الدعم الكامل والمستمر للبرنامج على مستوي الشركة والوزارة والأجهزة المعنية بالمحافظة، كما تم مناقشة جميع عناصر المشروع من الجانب (الفنى – البيئى – المجتمعى – خطة تحسين الأداء).

وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إنه تم خلال الاجتماع عرض عناصر المشروع بالتفصيل، ونسب تنفيذ جميع المشروعات، ومناقشة جميع التحديات التى تواجه التنفيذ، بحضور الشركات المُنفذة، والتى أشادت بالإجراءات التى تقوم بها الشركة لتذليل أى عقبات تواجه تنفيذ المشروع للعمل على الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات فى الوقت المحدد، كما تم مناقشة موقف مؤشرات الأداء، والنسب المستهدفة والفعلية لكل مؤشر، والإجراءات التى تقوم بها الشركة لتحقيق نسبة نجاح كل مؤشر، وكذا مناقشة موقف السلامة والصحة المهنية بالمشروع، مؤكدا قيام الشركة باتخاذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية بجميع المواقع دون تهاون، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أثناء تنفيذ المشروعات، وتم عرض الإجراءات الخاصة بوثائق التأمين للعاملين بالمشروع لدى المقاولين.

وأوضح اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه تم خلال الاجتماع تناول الدور الكبير الذى يقوم به فريق المشاركة المجتمعية فى توفير قطع الأراضى، من خلال التواصل مع هيئات وجمعيات المجتمع المدنى، دون تحميل الدولة أى أعباء فى توفير قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، وتم تكليف جميع قطاعات الشركة بمعاونة وحدة التنفيذ (سواءً بالمعاونة الإدارية أو المعاونة بالمهندسين للإشراف على المشروعات)، وذلك نظرا لضخامة حجم المشروعات التى تقوم الوحدة بتنفيذها، ولتخفيف العبء عنها.

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وأشار اللواء شريف فارس، إلى أنه فى ختام الزيارة، قام وفد البنك الدولى بجولة فى عدد من إدارات الشركة بالديوان العام، ومنها، إدارة التحليل الاقتصادى (التقييم والمتابعة)، حيث استمعوا إلى شرح عن دورها الفعال ضمن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية، وكذا إدارة الإسكادا وتقليل الفاقد، واستمعوا إلى شرح عن دورها فى مراقبة محطات وشبكات المياه على مستوى المحافظة لتقليل الفاقد من مياه الشرب، وأشاد الوفد ببرنامج DMA "برنامج السيطرة على الفاقد بالشبكات"، والإمكانيات والأجهزة الحديثة بالإدارة ومستوى أداء المهندسين بها.

وأضاف، أن الوفد قام بالمرور على مركز المعلومات المتطور، والإطلاع على طريقة عمل المركز، وكيفية ربط جميع الأفرع بالديوان العام، وأبدوا إعجابهم بأسلوب تأمين وحماية المركز من دخول أى فرد غير مصرح له، والتدخل السريع لإصلاح غرفة التحكم، وكذا المرور على إدارة الخط الساخن، واستمعوا إلى شرح عن كيفية استقبال الشكاوى، والتعامل معها، وكيفية حلها خلال 24 ساعة.

وأكد اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أن وفد البنك الدولى، أشادوا بالمستوى المتميز الذى تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية بوجه عام، ووحدة تنفيذ البرنامج بوجه خاص.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والممارسات التى تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى لحوالى 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم، كما أنه سبق أن شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التوقيع بالأحرف الأولى للمرحلة الثانية من البرنامج القومى لصرف صحى القرى بجمهورية مصر العربية، والذى سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أمريكى بتمويل مشترك من البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار.​