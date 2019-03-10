شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يجتمع مع نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الوزارة مع الدكتورة مني محرز نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بحضور عدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التى تتعاون فيها الوزارتين وجهاز التعمير، ومنها أعمال تطوير ورفع كفاءة 114 مجزرا بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلي مشروعات جهاز التعمير بمحافظة أسوان في إطار استعدادها لاستضافة ملتقي الشباب العربي والأفريقي خلال الأسبوع القادم .

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية تطوير كافة المجازر المستهدفة خلال المرحلة الأولي إلي أفضل صورة حضارية وممكنة بما يحقق عائد اقتصادى منها، وأن يخدم المجزر المستهدف أكبر عدد من المواطنين ويغطي مساحة جغرافية كبيرة، ويتم ذبح عدد كبير من الحيوانات به .

وشدد الوزير علي أهمية التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحديد أولويات تأهيل ورفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظات، مع أهمية تشديد الرقابة علي الآلات والمعدات الموجودة في كافة المجازر لضمان عدم حدوث أي ضرر لها.

وأشار شعراوي إلي أهمية توفير برامج لتدريب وتأهيل العاملين في كافة المجازر علي مستوي الجمهورية، مشيراً إلي أنه سيتم التنسيق مع المحافظات التي تم إنشاء مجازر بها وتحتاج بعض المبالغ المالية والمعدات لتشغيلها والاستفادة منها، خاصة بعد ضخ الدولة لمبالغ مالية كبيرة في تلك المجازر .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لدراسة توفير قطع أراضي بالمجازر الرئيسية لإقامة وحدات لتدوير ومعالجة المخلفات الخاصة بالذبح للاستفادة منها وطرحها للاستثمار علي القطاع الخاص.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الراهن لعدد من المجازر التي سيتم تطويرها في المرحلتين الأولي والثانية ، والوضع بعد عملية تطويرها ورفع كفاءتها والمبالغ المالية المطلوبة لذلك والتي ستصل إلي حوالي 500 مليون جنيه، بالاضافة إلي أعمال التطوير لإنشاء 10 مجازر جديدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه منها 5 مجازر نص آلية و5 أخري حدودية .

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ومن جانبها، عرضت الدكتورة مني محرز الإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية في هذا الملف، وأشارت إلي التعاون بين مصر ونيوزيلاندا في مجال الثروة الحيوانية ودعم الأطباء البيطريين المصريين بالخبرة النيوزيلاندية .. وأضافت محرز أنه تم اجراء معاينات وزيارات لكافة المجازر بمحافظات الجمهورية وتقييم حالة المجازر ونقاط الذبيح وتحديد أولويات التطوير ومتطلبات كل مجزر ونقطة ذبيح بالاضافة لتحديد الموقع الجغرافي باستخدام أجهزة GPS.

وأوضحت الدكتورة مني محرز أن الهدف من عملية التطوير وتأهيل ورفع كفاءة المجازر هو الحصول علي ذبح صحي وآمن ، ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات وكذلك جودة المنتج ، والمحافظة علي البيئة والتخلص الصحي للمخلفات وتقليل الاستيراد للمدخلات العلفية .

ومن جانبه، عرض اللواء محمود نصار عدداً من الدراسات الفنية التي أجراها جهاز التعمير لتطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الاولي والبالغ عددها 68 مجزرا والمرحلة الثانية 46 مجزرا .