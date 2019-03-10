وزير الأوقاف: إعلان الحرب والتعبئة العامة حق لرئيس الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إعلان حالة الجهاد القتالي وهو ما يعرف بحالة التعبئة العامة، أو إعلان حالة الحرب، ليس حقا لعامة الناس إو لأحدهم، وإنما هو حق لرئيس الدولة، وفق ما ينظمه قانون كل دولة ودستورها.

وأضاف خلال الندوة التثقيفية التي عقدت صباح الأحد، بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مكانة الشهداء الحقيقيين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هم في الحقيقة أحياء وليسوا أمواتا.

وأشار إلى أن أن الشهداء الحقيقيين هم من يدافعون عن وطنهم ويدفعون أوارحهم فداء لوطنهم، مشددا على أن الوطن ليس أقل شأنا من المال.

ولفت إلى أن القرآن والإسلام بريئان من كل ما تقوم به الجماعات الإرهابية.​