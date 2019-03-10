هيئة الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد حالة من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي اليوم الأحد، أن درجة الحرارة على القاهرة تصل إلى 25 درجة، أنه بداية من يوم الأربعاء تبدأ دردات الحرارة في التراجع حتى تعود تدريجيا إلى 21 درجة.

وتابع: حالة التراجع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع لن تسبب تساقط أمطار أو عواصف ترابية، مؤكدا أن الجو في الليل مازال باردا.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بعدم التخفيف في الملابس الشتوية.​