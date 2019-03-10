مختار جمعة: الدول لا يبنيها إلا عظماء النفوس والهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إعلان الجهاد القتالي، وهو ما يعرف بحالة التعبئة العامة، ليس حقًا لفئة أو جماعة، وإنما حق لرئيس الدولة ورئيس مجلس أمنها أو وفق ما ينظمه الدستور، وهو ما أجمع به أغلب العلماء.

وأضاف جمعة، منذ قليل، في كلمته بالندوة التثقيفية الـ30، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدول لا يبنيها إلا عظماء النفوس والهمم.​