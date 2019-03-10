الداخلية ترفض طلب مقدم لإكتساب الجنسية المصرية لدواع أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي: رفضت وزارة الداخلية الطلب المقدم من "نضال توفيق محمد الملاحي البراهمة مواليد شمال سيناء عام 1973 اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالده، وذلك لدواعٍ أمنية. ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، الذي جاء برفض الطلب بالتطبيق لنص المادة الثالثة /2 من القانوت رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواع أمنية.

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