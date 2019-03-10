أمن الجيزة يحكم قبضته على المنطقة الأثرية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

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وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط بائعين متجولين، خيَّال وجمَّال، وتنفيذ 8 أحكام قضائية متنوعا، وقضية تسول وحالة اشتباه.

وفي مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم تحرير 6 محاضر إشغال، ورفع 50 لوحا خشبيا و45 كرسيا و10 استاندات حديدية و10 ترولي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.