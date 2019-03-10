وزير الداخلية يوافق على تجنس 21 مصريا بجنسيات أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود سعيد:
وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على التجنس بالجنسية الأجنبية لـ 21مواطنا مصريا، وذلك عقب تقدمهم للسلطات المصرية بما يفيد حصولهم على جنسيات أجنبية غير المصرية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية الذي جاء بعد الإطلاع على الدستور و القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
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