إعادة فتح طريق العلمين بعد غلقه بسبب الشبورة المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: أعلنت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، إعادة فتح طريق العلمين الصحراوى أمام حركة السيارات. وكانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت الطريق بسبب ظهور شبورة مائية أعلى الطريق منعا للحوادث.

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