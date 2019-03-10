تنفيذ 107 أحكام قضائية وضبط 6 مسجلين في حملة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: نفذت قوات الشرطة حملة لإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون، ووصل الأمر لتسببهم في غلق شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية. وأعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمشاركة ضباط إدارة شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي؛ لرفع الإشغالات والمعوقات. Advertisements وأسفرت الحملة - خلال الـ24 ساعة الماضية -عن ضبط 6 مسجلين خطرا، وقطعتي سلاح أبيض، وتنفيذ 107 أحكام قضائية متنوعة. وتم حجز دراجتين ناريتين وتحرير 4 محاضر إشغال طريق ورفع 135 كرسيا، 100 لوح خشب وعشرات الإشغالات من استاندات حديدية وثلاجات عرض وعدد من أسطوانات البوتاجاز. بدوره، وجه اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة، ومنع عودة الباعة الجائلين، والتنسيق مع المحافظة لإيجاد مكان آخر لعرض بضائعهم.

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