مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بـ 28 حملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 آلاف و690 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1557 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1262 مخالفة.

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كما تم حجز 4 توك توك، وضبط 28 موقفا عشوائيا، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و30 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 98 حالة.

وشملت جهود الحملة تحرير 25 مخالفة الصلاحية الفنية للسيارة، وشن 7 حملات على سيارات السرفيس، 28 مخالفة زجاج فاميه و28 مخالفة ملصقات.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.