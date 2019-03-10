انت الان تتابع بيان عاجل في البرلمان بشأن «أبراج الشيخ زايد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن دائرة زايد و6 أكتوبر ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بسبب مشروع إنشاء أبراج في وسط مدينة الشيخ زايد.? وقال أبوالعلا، إن هناك غضبا عارما بين أهالي الشيخ زايد، بسبب المشروع الجديد الذي يتضمن إنشاء أبراج سكنية بما يخالف المخطط العمراني للمدينة وسط مخاوف بتأثيرات سلبية على المرافق من المياه وفعالية شبكة الصرف الصحي، وازدحام مروري فضلا على أن تخطيط مدينة زايد مباني سكنية لا تزيد عن أربعة أدوار ويمنع مخالفة ذلك.?
وأوضح أبوالعلا أنه يوافق على التنمية الاقتصادية واستغلال موارد الدولة والاستثمار، ولكن لماذا لا يلتزم المستثمر بالشروط البنائية للمدينة، أن خصوصا هناك على بعد 2 كم من الموقع مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية التي يمكن استغلالها لمثل هذا المشروع، لافتا إلى أن الكثير قرر الاستقرار في المجتمعات العمرانية
وأوضح أبوالعلا أنه يوافق على التنمية الاقتصادية واستغلال موارد الدولة والاستثمار، ولكن لماذا لا يلتزم المستثمر بالشروط البنائية للمدينة، أن خصوصا هناك على بعد 2 كم من الموقع مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية التي يمكن استغلالها لمثل هذا المشروع، لافتا إلى أن الكثير قرر الاستقرار في المجتمعات العمرانية الجديدة هربا من الارتفاعات والازدحام.
وقال أبو العلا، إن الإصرار على تنفيذ مشروع أبراج سيؤدي إلى مشكلة كبيرة تتعلق بجودة الخدمات داخل المدينة ويحولها إلى أحد الأحياء المكتظة بالسكان مطالبا الحكومة بالتدخل لحل الأزمة سريعا.
وأشار إلى أن الحديقة الدولية الجديدة في المدينة بمثابة المتتفس للأهالى ولا يمكن أن تكون تحت تصرف مشروع بعينه.
اقرأ أيضا: البرلمان يفتح ملفات «فساد الإسكان» في الشيخ زايد
كانت هذه تفاصيل خبر بيان عاجل في البرلمان بشأن «أبراج الشيخ زايد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.