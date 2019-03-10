انت الان تتابع بيان عاجل في البرلمان بشأن «أبراج الشيخ زايد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن دائرة زايد و6 أكتوبر ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بسبب مشروع إنشاء أبراج في وسط مدينة الشيخ زايد.? وقال أبوالعلا، إن هناك غضبا عارما بين أهالي الشيخ زايد، بسبب المشروع الجديد الذي يتضمن إنشاء أبراج سكنية بما يخالف المخطط العمراني للمدينة وسط مخاوف بتأثيرات سلبية على المرافق من المياه وفعالية شبكة الصرف الصحي، وازدحام مروري فضلا على أن تخطيط مدينة زايد مباني سكنية لا تزيد عن أربعة أدوار ويمنع مخالفة ذلك.?

وأوضح أبوالعلا أنه يوافق على التنمية الاقتصادية واستغلال موارد الدولة والاستثمار، ولكن لماذا لا يلتزم المستثمر بالشروط البنائية للمدينة، أن خصوصا هناك على بعد 2 كم من الموقع مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية التي يمكن استغلالها لمثل هذا المشروع، لافتا إلى أن الكثير قرر الاستقرار في المجتمعات العمرانية

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