انت الان تتابع وفاة 11 رضيعا في تونس بسبب «جرعة تطعيم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مستشفى الرابطة في تونس

أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، فتح تحقيق موسع، بشأن وفاة 11 طفلا حديثي الولادة، في يوم واحد، داخل أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة، بعد تلقي جرعة تطعيم مغشوش وفاسد، الأمر الذي أحدث صدمة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان، اليوم السبت، عن وفاة 11 رضيعا حديثي الولادة، بين يومي 7 و8 مارس الجاري، داخل مركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، بينما تحدثت أرقام أخرى عن وفاة 14، ولم تتحدث الوزارة في بيانها عن أسباب هذه الوفيات الغامضة.

لكن مصادر طبية من داخل المستشفى، أكدت أنه تم تطعيمهم بـ"سيروم فاسد" (محلول تغذية)، وهو عبارة عن مستحضر تطعيم يتم إعداده مخبريا للمساعدة في تغذية الرضع عن طريق الفم أو بالحقن، مما أدى إلى وفاتهم مباشرة.وقالت وزارة الصحة، إن إدارة المركز بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي، اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة

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