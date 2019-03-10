شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق العلمين الصحراوى بسبب ظهور شبورة كثيفة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، طريق العلمين الصحراوى بسبب ظهور شبورة مائية أعلى الطريق وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث. وتم إغلاق الطريق لوجود شبورة مائية وتهيب إدارة المرور بالتزام سائقى السيارات بقرار الغلق واتباع تعاليمات رجال المرور. Advertisements

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