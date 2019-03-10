​مسؤول بالبيئة: ليس لدينا حصر للكلاب الضالة.. وقلة الغذاء سبب تعديها على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، إن الوزارة لا تملك أعداد معينة للكلاب الضالة في المحميات الطبيعية.

وأضاف سالم في تصريحات لمصراوي، أن الكلاب تتداخل مع الأماكن الحضارية التي يجري فيها تحديثات خلال الاقتناء بها في أعمال الحراسة فتتكاثر وينمو أعدادها بشكل سريع فتنتشر في المحميات الطبيعية دون تنظيم.

وأوضح سالم أن عدم تقديم الغذاء لهذه الكلاب يؤدي إلى التعدي على المواطنين والحيوانات البرية والطيور للحصول على غذائها كون الكلب (حيوان مفترس) ما أدى إلى تفاقم الأزمة.

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وشدد على أنها "تحتاج إلى عملية تنظيم وليس القضاء عليها كما ينادي البعض، وكل الأطراف متفقة على الهدف لكنها مختلفة على طريقة الأسلوب في التعامل معها".

وتابع: "الفارق بين الكلب الضال والمسعور يكمن في أن مرض السعار ناتج عن فيروس ما ونادر وجوده، وينتج عن عضد الكلاب بعضها دون أخذ العقار، ولو وجد السعار في كلب ما يموت خلال أيام معدودة، وهو كلب مريض مرض خطير للغاية وتكون سلوكياته غير طبيعية ويهاجم المواطنين وينقل المرض لهم ولو أصيب الغير بهذا المرض وعدم أخذ العقار في الوقت المناسب يموت خلال أيام معدودة أيضا ووارد أن ينقل المرض إلى الحيوانات الأخرى أيضا".

وزاد: "أما الكلب فهو الكلب الذي ليس له صاحب ويسير في الأرض دون ضابط أو رابط، ويحتاج إلى عمليات تنظيم للحد منه".