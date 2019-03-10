آخرها طفل القناطر.. 4 وقائع هاجمت فيها الكلاب الضالة المواطنين في 20 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

باتت الكلاب سواء ضالة أو غير ذلك، مصدرًا يهدد المواطنين في عدد من المناطق بعدما شهدت الأيام الماضية عدد من وقائع عقر لأطفال وشبان، آخرها كفر طحا بمنطقة شبين القناطر في ساعة متأخرة من أمس السبت.

طفل القناطر

عقر كلب طفل يدعي "محمد أحمد سالم"، يبلغ من العمر 3 سنوات، أثناء قيامه بمداعبة كلب بقرية كفر طحا مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأكد أحمد سالم والد الطفل، لمصراوي، أن حالة نجله خطيرة، وجري نقله لمستشفى بنها الجامعى، موضحا أن نجله حاليا فى انتظار إجراء عمليات التجميل ويحتاج إلى كميات دم (a- ).

من جانبه قال مصدر بمستشفى بنها الجامعى، إن إدارة الطوارئ بالمستشفى استقبلت الطفل محمد أحمد سالم، مصاب بتشوه كبير بالوجه إثر افتراس كلب له أثناء قيام والدته بتقديم الطعام له، وقيام الطفل بمداعبته فقام بافتراسه.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى إثبات حالة الطفل بنقطة المستشفى، وإخطار مستشفى الحميات ببنها، وإعطاء الطفل مصل على إثر ما تعرض له من افتراس وعقر.

طفل الساحل

وأول أمس الجمعة، نشرت سماح أحمد، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يوثق هجوم أحد الكلاب الضالة في منطقة الخلفاوي على طفل صغير محدثًا عدة إصابات به.

وقالت سماح: "ارجوكم انشرو الموضوع دي إيد ابن أختي، ودي بنت صاحبتي، إمبارح هجم عليهم الكلب ده، احنا في شبرا منطقة الخلفاوي، وهذه هي الحالة الـ5، ابن اختي دلوقتي في حالة حرجه وهيعمل عمليه ومحجوز في المستشفى، والدكاترة بيقولوا هيبقى فيه بتر بس ربنا يستر".

وقال مجدي شريف، رئيس حي الساحل، إنهم تلقوا مساء أمس خبرًا بالواقعة وتم التوجيه بشن حملة من جانب إدارة الطب البيطري على هذه المنطقة اليوم الأحد، للإمساك بهذا الكب، وكذلك جميع الكلاب الضالة الأخرى التي تشكل تهديدًا على أرواح المواطنين.

وأكد شريف، لمصراوي، أن حالات هجوم الكلاب على المواطنين محدودة ولا تمثل ظاهرة تدعو للقلق، موضحًا أنهم في الطبيعي يشنون حملات أسبوعية تختلف من مكان لآخر مكونة من الطب البيطري والمسئولين بالحي، للقضاء على الكلاب الضالة.

وتابع رئيس الحي: "بيتم الإمساك بالكلاب، وإعطائها السم، وبعد ذلك تتولى سيارات هيئة النظافة نقلها إلى المحارق للتخلص منها بشكل نهائي، المشكلة إن لما بنتخلص من الكلاب المسئولين عن حقوق الحيوان بيهاجمونا بشكل كبير".

رجل الرحاب

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها بل سبقها مجموعة حوادث أخرى، حيث نشرت صفحة "أخبار سكان مدينة الرحاب" على "فيسبوك" صورًا لواقعة جديدة تعرض فيها رجل للعض من أحد الكلاب، ما أدى إلى إصابته بأجزاء مختلفة من جسده.

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وقالت الصفحة: "الناس والأطفال هتموت وأصحاب الكلاب سايبينها مفكوكية ومطلوقة تقطع في الناس وكمان لما تتكلم وتدافع عن أرواح الناس مش عاجبهم".

وتابعت الصفحة: "واليوم ضحية جديدة وتمزيق جسد رجل بعد واقعة تمزيق جسم طفل مدينتي، كلبين شرسين أمام فيلا كادا أن يفتكان ويقتلان رجلًا، وقاومهما بكل ما أوتى من قوة، وبفضل ستر الله تم إنقاذه بمساعدة أحد المارة له.

كما نشرت الصفحة صور الكلاب وكذلك الإصابات التي تعرض لها الرجل، مضيفة: "الصور تظهر الإصابات البالغة بعد التعدي عليه من الكلاب الخاصة الشرسة، ونقله لمستشفى بالقاهرة الجديدة، ويمثل للعلاج حاليًا".

وأوضحت الصفحة أن الحادثة وقعت بالقرب من بوابة 13 في الرحاب بالبنفسج 2 فلل، وتم تحرير محضر شرطة، وإخطار الرائد تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول.

طفل الرحاب

هذه الواقعة هي الثانية في أقل من 10 أيام، فنشرت نفس الصفحة من قبل، فيديو وصورًا ترصد هجوم "كلب مدينتي" على الطفل محمد إيهاب وبعض السكان عدة مرات.

ويظهر في الفيديو مالكة الكلب تغطي الطفل بالكامل لمنع الكلب من الهجوم عليه، ومحاولة السكان مطاردته ببعض العِصِيّ لكنه واصل الهجوم عليهم عدة مرات.

وعاد الطفل محمد إيهاب سماحة إلى منزله، بعد أن تلقى العلاج في المركز الطبي العالمي، إثر تعرضه لهجوم من كلب يخص أحد السكان عليه.

نشرت صفحة "أخبار سكان الرحاب" على موقع التواصل فيسبوك، فيديو جديدًا يرصد هجوم "كلب مدينتي" على الطفل محمد إيهاب وبعض السكان عدة مرات.

ويظهر في الفيديو مالكة الكلب تغطي الطفل بالكامل لمنع الكلب من الهجوم عليه، ومحاولة السكان مطاردته ببعض العِصِيّ لكنه واصل الهجوم عليهم عدة مرات.

وعاد الطفل محمد إيهاب سماحة إلى منزله بعد أن تلقى العلاج إثر تعرضه لهجوم من كلب يخص أحد السكان عليه، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي بالصور على موقع فيسبوك.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقدت اجتماعًا الإثنين الماضي، لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.

وأوصت اللجنة، بضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة برئاسة نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، لدراسة كافة الرؤى والأفكار التي تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة، التي عقدت بالمجلس، بشأن إشكالية انتشار الكلاب الضالة، لتصدر رؤية تنفيذية موحدة يتم تطبيقها على أرض الواقع من الحكومة.

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