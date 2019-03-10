​عقد الامتحانات بعد العيد.. تعرف على مقترحات طلاب الثانوية الأزهرية على الجداول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

طالب عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، قيادات قطاع المعاهد بتأجيل امتحانات نهاية العام، لما بعد عيد الفطر المبارك، بدلا من عقدها قبل العيد بتسعة أيام.

وانتهت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، الخميس الماضي، من أخذ اقتراحات طلاب الشهادة الثانوية على الجداول المقترحة لامتحانات نهاية العام، بعد أن استمرت لمدة أسبوع على البوابة الإلكترونية للأزهر.

وناشد طلاب الثانوية الأزهرية، قيادات قطاع المعاهد، بتنفيذ مقترحاتهم حول جدول الامتحانات، والمتمثلة فيما يلي:

Advertisements

1- عقد الامتحانات بعد إجازة عيد الفطر المبارك أسوة بالتربية والتعليم، على أن تبدأ بمادة الفيزياء للقسم العلمي، والفقه للقسم الأدبي.

2– عقد الامتحان في مادة واحدة يوميا بدلا من مادتين.

3– إعطاء الطلاب مدة مافية قبيل امتحانات المواد العلمية " الكيمياء والفيزياء الأحياء"، على أن تكون في أول الأسبوع. .

ومن المقرر أن تبدأ الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، دراسة مقترحات الطلاب، تمهيدا للإعلان عن الجدول النهائي، لعقد الامتحانات في ال26 من مايو المقبل.