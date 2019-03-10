مصر | الأحد.. محاكمة المعزول "مرسي" وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. محاكمة المعزول "مرسي" وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الأحد 10 مارس جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 أخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام الحدود الشرقية".

وطلبت المحكمة الاحراز كما طلبت من وزارة الداخلية اسماء القتلى والمصابين بسجن وادي النطرون.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.