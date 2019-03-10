شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه رئاسي بشأن بطاقات التموين.. الأبرز في صحف الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح الأحد عددا من قضايا الشأن المحلي، وذكرت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي شدد- خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، محافظ البنك المركزي، وزراء الخارجية، العدل، الموارد المائية والري، التموين والتجارة الداخلية، المالية، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية- على سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية، بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.

ونقلت عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم الرئاسة إن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الإستراتيجى من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس السيسى تلقي مساء أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذي قدم التهنئة للرئيس بشأن نجاح القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها التي عقدت أخيرا بشرم الشيخ، وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأنه تم خلال الاتصال التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا، خاصة العلاقات الثنائية الثقافية في ضوء العام الثقافى المصرى الفرنسى الذي انطلق العام الحالى .

وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسى قدم الدعوة إلى الرئيس السيسى لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) المقبلة التي تستضيفها فرنسا العام الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن مدينة أسوان «جوهرة الجنوب» تستعد لاستقبال وفد شباب أفريقيا والعالم العربى حيث قام وفد وزارى أمس بمتابعة الترتيبات الأخيرة لاستضافة ملتقى الشباب العربى الأفريقى الذي يبدأ السبت المقبل ويستمر 3 أيام تحت رعاية الرئيس السيسي.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن مصادر طبية، تتابع الحالة الصحية للرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة في جنيف، أكدت أنه يتغذى ويتنفس صناعيا، ولا يستطيع النطق، بينما أعلن التليفزيون الجزائرى أن قوات الأمن اعتقلت 195 شخصا خلال الاحتجاجات الرافضة ترشحه.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الجزائرى قال إن الشعب الذي قاوم بالأمس استعمارا لأكثر من 130 سنة، وطرده من أرضه، هو شعب جدير بحمل رسالة أسلافه، وتحمل مسئولية حفظ أمانتهم من بعدهم، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مجلة الجيش تأكيدها تماسك الشعب الجزائري مع جيشه، وتلاحمهما وترابط مصيرهما.

من جهتها، أوضحت صحيفة «الجمهورية» أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أن الصف الأول الثانوي العام في جميع السنوات المقبلة سوف يكون عاما تجريبيا لتطبيق النظام الجديد للتقويم والاختبارات ضمن تطوير المرحلة الثانوية.

وقال، في تصريحات خاصة لـ «الجمهورية»، إنه سيتم احتساب المجموع التراكمي لطلاب الثانوية العامة على أساس موقفهم في الصفين الثاني والثالث الثانوي من خلال احتساب أعلى درجات في اختبارين من كل سنة بمجموع 4 اختبارات.. وأكد شوقي أنه لن يستجيب لأي ضغوط تمارسها فئة احترفت العمل على الفيس بوك ولا نعلم من وراؤهم وأن الممثل الشرعي الوحيد لأولياء الأمور هو مجلس الآباء والمعلمين الذين يتم التواصل معهم على مدار العام بكافة مستوياتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاشتاج «يوم الشهيد» تصدر الأكثر تداولا على موقع (تويتر) في مصر أمس، والذي يأتي تزامنا مع الاحتفال بيوم الشهيد تخليدا لاستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض خلال حرب الاستنزاف مع العدو الإسرائيلي.

وأضافت أن الآلاف من نجوم الفن والرياضة والسياسة والشباب شاركوا في الهاشتاج حيث كتب الفنان نبيل الحلفاوي قائلا «في يوم الشهيد.. إليه وإلى أسرته.. الدين الذي لكم في رقابنا يستعصي على البشر الوفاء به.. لذا يفي به عنا المولى عز وجل في جنة الخلد بإذن الله ووعده سبحانه وتعالى».

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وتفاعل الشباب مع الهاشتاج حيث نشروا أقوال الفريق عبدالمنعم رياض المأثورة ومنها «القادة العسكريون لا يولدون هكذا ولكنهم يُصنعون.. يصنعهم العلم والتجربة والفرصة والثقة»، وأيضا «لا تسرع في قراراتك وحينما تقرر لا تتراجع أو تتردد».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة اعتمدت لأول مرة قيام هيئة الطاقة المتجددة ببيع الكهرباء المنتجة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية مباشرة لجهات الاستهلاك من مصانع وشركات بأسعار تنافسية تحقق عائداً كبيراً للهيئة يتيح لها التوسع في مشروعاتها لإنتاج الطاقة النظيفة وتعويض خسائرها من بيع الطاقة المتحقق من الفارق الكبير بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع للشبكة القومية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة إنه يتم خلال العام إضافة 800 ميجاوات للشبكة القومية من طاقتي الشمس والرياح تعادل ضعف القدرات المقامة خلال أكثر من 20 عاماً، كما تدخل كافة محطات بنبان بأسوان الخدمة بشكل نهائي على الشبكة القومية ضمن برنامج لإضافة 1500 ميجاوات من بنبان لتصبح أكبر منطقة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة «الجمهورية» إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» هددت الحكومة التركية بـ«عواقب خطيرة» حال اشترت المنظومات الروسية المضادة للصواريخ من طراز «إس 400» تطبيقا للعقد المناسب بين البلدين.

ونقلت الصحفة عن المتحدث باسم البنتاجون تشارلز سامرز إن إصرار تركيا على شراء هذه المنظومات الصاروخية سينعكس على اتفاقاتها حول شراء أسلحة من الولايات المتحدة، مبينا أنه في هذه الحالة لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات «F 35» وصواريخ باتريوت.

وأشارت الصحيفة إلى أن وثائق صادرة عن القضاء التركي كشفت أن محكمة تركية برأت في عام 2016 أعضاء خلية إرهابية خطيرة عملت تحت لواء تنظيم (القاعدة) وهو ما يظهر تساهل أنقرة مع الجماعات المتشددة، مؤكدة أن محكمة تركية برأت أغلب المنتمين إلى خلية إرهابية نشطت في منطقة إرزوروم (شرق تركيا) ولم يدن القضاة سوى عدد قليل من المتشددين وتم إصدار أحكام مخففة بحقهم، وقال القضاة إن المفرج عنهم لن يعودوا إلى ارتكاب أفعال إجرامية مجددا.

ومن جانبها، أوضحت صحيفة (الأخبار)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً.. وشدد الرئيس على سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، محافظ البنك المركزي، وزراء الخارجية، العدل، الموارد المائية والري، التموين والتجارة الداخلية، المالية، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية تعقد اجتماعها الثالث الأسبوع الحالي بحضور محافظي البحر الأحمر وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان لمتابعة إجراءات التقنين.

ونقلت عن اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية أن اللجنة تدرس جميع طلبات التقنين التي تلقتها قبل بدء العمل بقانون 144 واستوفت كل الشروط القانونية لضمها إلى منظومة التقنين، كما تدرس اللجنة ملف أراضي الزراعات الموسمية التي تقوم على زراعات الأمطار والطريقة الأنسب لتقنينها.. وأشار إلى أن اللجنة قررت أن الحالات التي انتقلت ولايتها من محافظة إلى أخرى بسبب الحدود الإدارية سيتم التعامل معها من خلال المحافظات الجديدة التي انتقلت إليها تبعيتها.

وأكدت الصحيفة أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أكدت أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة وأن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، حيث تم وضع مجموعة من المعايير لتنمية القرى الفقيرة وتخصيص 1.200 مليار جنيه للنهوض بها في خطة العام المالي الحالي.. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، وأضافت أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقرى الأكثر احتياجاً خلال العامين الماليين الحالي والقادم يخدم 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة، بتكلفة تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه.

وفي الشأن الدولي، أوضحت الصحيفة أن جيسون جرينبلات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن خطة السلام الأمريكيّة المستقبليّة للشرق الأوسط ستكون «مفصلة للغاية»‬، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لم يَكشف خلاله أيّ تفاصيل.

وأشارت إلى أنه على أثر الاجتماع المغلق الذي عقد في مقرّ الأمم المتّحدة أمس الأول، أكّد المندوب الكويتي لدى المنظّمة الدوليّة منصور العتيبي أنّ جرينبلات «‬لم يُعط تفاصيل»، مضيفًا في المقابل أنّه «‬كان هناك نقاش من جانبنا حول الخطّة»، وأكّد جرينبلات أنّ خطّة السلام لن يتمّ إعلانها إلا بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 9 أبريل وتأليف حكومة جديدة، وهي عملية قد تستغرق أشهر عدّة.