شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 10 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر مارس وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لـ 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه بمنافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بصندوقيها بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وحزب الله اللبنانية، وبمعاونة عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

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تطلق وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، مبادرة لزيادة الوعى لدى كافة المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، وذلك تحت شعار (حقك تنظمي) في 9 محافظات هي: الفيوم، البحيرة، دمياط، أسيوط، القليوبية، بورسعيد، جنوب سيناء، مطروح والإسكندرية.

تنطلق مرحلة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، والتي تستمر على مدار يومين، والتي تضم 17 مرشحًا مستقلا ومرشحا واحدا فقط ينتمي إلى حزب مستقبل وطن .

يبدأ وفد رفيع من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، زيارة لولاية شمال دارفور السودانية، لتقييم عمل البعثة عن الفترة السابقة، والوضع الراهن، بجانب زيارة معسكرات النازحين لإعداد تقرير تفصيلي حول مؤشرات المرحلة المقبلة، وما سيؤول إليه حال البعثة بالخروج في يوليو 2020 أو الإبقاء عليها.