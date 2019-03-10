شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 8 كاميرات مراقبة بوحدة مرور أكتوبر الجديدة لمتابعة سير الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى، إن إدارة مرور الجيزة قامت بتركيب 8 كاميرات مراقبة بكافة أرجاء وحدة مرور أكتوبر الجديدة لمتابعة سير الأعمال ومدى انتظام العمل لموظفى المبنى ورصد أى تجاوزت تحدث داخل الوحدة مع مراقبة كافة أرجائها من الداخل والخارج مع إدخال كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة بداخل الوحدة، وتم تجهيز مكاتب وأجهزة إلكترونية حديثة، بالإضافة إلى انتقاء جميع الموظفين العاملين بها.

وأضاف المصدر، أن إدارة مرور الجيزة خصصت منافذ استخراج أوراق التراخيص لاستقبال المواطنين مع إيجاد طرق جديدة لتسهيل عمليات استخراج الأوراق مع التنبيه على رجال المرور بمعاملة مرتادى الوحدة بشكل جيد لتخدم قاطنى مدينة السادس من أكتوبر على أن يتم استخراج رخص التسيير والقيادة من داخل الوحدة وتجهيز أرض فحص للسيارات مع تدعيم الوحدة بالأوناش اللازمة.

ولفت المصدر، أن إدارة مرور الجيزة تنتهج أساليب جديدة لإدخال كافة الأنظمة الحديثة للوحدة وتعميمها على كافة الوحدات الأخرى، بهدف زيادة التقارب بين الجهاز الشرطى والمواطنين بناء على توجيهات وزارة الداخلية.