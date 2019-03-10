شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مواجهة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية .

”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول إجراءات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لمواجهة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية فى نقاط محددة .

1- قامت اللجنة بالكشف على 1438 سائقًا حتى الآن خلال الفصل الدراسى الحالى.

2- تم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية فى محافظات القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية.

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3- تبين تعاطى 27 سائقًا للمواد المخدرة من منهم 17 حالة حشيش و8 ترامادول و2 مورفين.

4- تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفصلهم من العمل.

5- الكشف على السائقين جنائيًا بالتعاون مع أقسام الشرطة.

6- استهداف الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والمدارس الحكومية.

7- استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة.

8- إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه وإحالته للنيابة.

9- إعداد قاعدة بيانات بجميع الحافلات المدرسية.

10 - استمرار تلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 شكاوى أولياء الأمور حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس.