​حدث ليلًا| كلب يهاجم طفل في القليوبية.. ورسائل نارية من وزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

كلب يهاجم طفل ويشوه وجهه بالقليوبية

هاجم كلب ضال، طفل يدعى محمد أحمد سالم يبلغ من العمر 3 سنوات، أثناء قيامه بمداعبته بقرية كفر طحا مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، للتفاصيل اضغط هنا..

"التعليم" تُوزع شرائح محمول لـ"التابلت" على طلاب أول ثانوي.. اليوم​

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إن الوزارة ستقوم بتوزيع شرائح محمول (Data) بدءًا من اليوم الأحد لكل الطلاب الذين حصلوا على التابلت، للتفاصيل اضغط هنا..

"الري" تعلن السيطرة على تسريب في محطة "مياه صرف" القاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، السيطرة على تسرب المياه من برك الصرف الخاصة بمحطة الصرف الصحي لمدينة القاهرة الجديدة إلى الحاجز الترابي خلف مصنع أسمنت القطامية مما أدى إلى قطع في هذا الحاجز، للتفاصيل اضغط هنا..

"ردًا على هواة الجدل".. 10 رسائل من وزير التعليم عن نظام الثانوية المعدل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل طوال الوقت لإنجاز طفرة كبرى في جودة التعليم المصري كما أعلنت منذ عامين، وأوفت بكل ما وعدت به، وتسير على منهجية ثابتة رغم كثرة التشكيك والتكرار الهائل في التساؤلات والمحاولات المستمرة لإجهاض العمل والتطوير وما يفيد الأجيال القادمة، للتفاصيل اضغط هنا..

مصرع موظف اصطدم به قطار في القليوبية

لقي محصل بهيئة النقل العام مصرعه، أمس السبت، إثر اصطدام قطار به، عند عبوره السكة الحديد في منطقة مزلقان سوق التلات بالقناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، للتفاصيل اضغط هنا

"الصحة": لجنة تقصى حقائق في واقعة موظفة مركز مكافحة أمراض الكبد بالزقازيق

علق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على فيديو متداول لتعامل غير آدمي من موظفة بأحد مراكز علاج أمراض الكبد بالزقازيق لمواطنين مرضى تبين إصابتهم بفيروس سي بعد الكشف عليهم ضمن حملة 100 مليون صحة، للتفاصيل اضغط هنا

الطويلة يوضح حقيقة اشتباك الحضري مع مدربه

كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، حقيقة اشتباك الحارس عصام الحضري مع مدربه في الفريق مؤمن سليمان، نافيا كل ما يترد بهذا الشأن، للتفاصيل اضغط هنا

"أبو ريدة" يحسم الجدل حول إلغاء الدوري أو الكأس هذا الموسم

أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه لا نية لإلغاء بطولة الدوري أو الكأس هذا الموسم، وكل الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة أمم أفريقيا تسير بشكل جيد.

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بالصور| من هى حفيدة أم كلثوم التي أبهرت أحمد حلمي فمنحها "الباز الذهبي"

حصلت المتسابقة سناء نبيل على "الباز الذهبي" من الفنان أحمد حلمي لتضمن وصولها للتصفيات النهائية في الحلقات المباشرة، من برنامج Arabs Got Talent، سناء لم تحصل فقط على الباز الذهبي، بل حصلت على قلوب الجماهير واهتمامهم بعد سماعهم صوتها ومعرفتهم بصلة القرابة بينها وبين الفنانة أم كلثوم، إذ أن كوكب الشرق شقيقة جدتها، حسبما أعلنت، للتفاصيل اضغط هنا..

بالفيديو| ناهد السباعي لـ"عمرو أديب": أتمنى أن أظل كـ"كرة نار"

قالت الفنانة ناهد السباعي إنها تتمنى أن تظل مثل كرة النار، ولا تهدأ في تقديمها للأعمال الفنية..للمزيد اضغط هنا

رسمياً.. "رحالة" يتوج بطلاً لـ "رالي الجونة" 2019 (فيديو)

أعلنت شركة بوصلة منظم مسابقات رالي الجونة 2019 عن النتائج النهائية للبطولة التي استمرت لمدة 3 أيام. للتفاصيل اضغط هنا..

20 صورة ترصد سخرية رواد الإنترنت من سقوط الأهلي أمام فيتا كلوب

فجر السقوط الثاني على التوالي للأهلي في دوري أبطال إفريقيا موجة كبيرة من السخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتفاصيل اضغط هنا..

"سي إن إن": الاتحاد الأوروبي يفرض تأشيرة دخول على الأمريكيين

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الليلة أن الاتحاد الأوروبي سوف يطبق نظاما جديدا لدخول منطقة شنجن يستلزم ضرورة حصول المواطنين الأمريكيين الراغبين فى السفر إلى أوروبا على تصريح مسبق، وذلك اعتبارا من عام 2021، للتفاصيل اضغط هنا

على خلفية وفاة 11 رضيعًا.. وزير الصحة التونسي يقدم استقالته

أفادت وكالة الأنباء التونسية، إعلان وزير الصحة التونسي، رؤوف الشريف، تقديم استقالته، مؤكدًا عدم مسؤوليته المباشرة عن واقعة وفاة 11 رضيعًا في مركز التوليد التابع لمستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، للتفاصيل اضغط هنا..

خوفًا من الاعتقال.. ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا

أعلنت ألمانيا تشديد تحذيرات السفر إلى تركيا، السبت، وحذرت مواطنيها من إمكانية اعتقالهم بسبب التعبير عن الرأي الذي يمكن التسامح بشأنه في ألمانيا، ولكن ربما لن يكون كذلك لدى السلطات التركية. للمزيد اضغط هنا

القبض على شاب وفتاة بسبب عرض زواج علني بمركز تجاري في إيران -فيديو

ألقت الشرطة الإيرانية القبض على شاب وفتاة بعد أن عرض الأول الزواج عليها أمام العشرات في أحد الاسواق في مدينة آرك شمالي البلاد. للمزيد اضغط هنا

الجيش الهندي يقول إنه أسقط طائرة باكستانية ثانية بدون طيار

قال الجيش الهندي، السبت، إنه أسقط طائرة باكستانية بدون طيار اخترقت المجال الجوي الهندي فوق مدينة جانجاناجر بولاية راجستان، شمال غرب البلاد، وذلك بعد أسبوع من إسقاط طائرة مسيرة باكستانية أخرى في جوجارات، للتفاصيل اضغط هنا