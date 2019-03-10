هل يمتلك رئيس الوزراء بطاقة دعم؟.. التموين تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن ما قاله في أحد البرامج التليفزيونية بشأن حذف رئيس الوزراء والوزراء من قاعدة بيانات المواطنين الذين تم حذفهم مؤخرا، جرى فهمه على نحو خاطئ.

وأضاف مدكور -في تصريح لمصراوي-، الأحد: "حديثي كان لإيضاح مصطلح الوظائف العليا، قلت أن الحذف يشمل وكلاء الوزراء ومن يعلوهم في التدرج الوظيفي كالوزراء ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في حالة امتلاك أحدهم لبطاقة دعم.

Advertisements

وأوضح مدكور: "غير صحيح أن الوزراء ورئيس الوزراء يمتلكون بطاقات تموينية".

ولفت مستشار وزير التموين، إلى أن عملية تنقية منظومة الدعم من غير المستحقين تأتي تنفيذا لمبادئ العدالة الاجتماعية واقتصار وصول الدعم لمستحقيه.

يشار إلى أن معايير المرحلة الثانية تضمنت حذف من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات شهريا أو أكتر ومن يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهريا أو أكثر أو من تزيد المصاريف المدرسية لأحد أبناءه عن 30 ألف جنيه أو أكثر سنويا، فضلا عن مالكي السيارات من موديل 2014 فأحدث وشاغلي الوظائف العليا".