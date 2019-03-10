"الزراعة" تضع روشتة فنية لمواعيد زراعة الخضر والفاكهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، بناءًا على تعليمات المهندس محمود عطا ( رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ) بصورة توضيحية لمجموعة من الإرشادات الفنية الخاصة بمواعيد زراعة الخضر التي يحتاجها المزارعين الجدد.

وتضمنت الإرشادات حزمة من التوصيات الفنية لزراعات الخضر، وخاصة الجرير والبقدونيس والسبانخ والفصوليا لزيادة الإنتاج خلال الشهر الجارى.

وأضاف التقرير، التي نشرته الإدارة المركزية عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك"، أنه من ضمن الممارسات الجيدة، إضافة دفعة من السماد الأزوتى والبوتاسى للمساعدة فى زيادة كمية المحصول والحفاظ على حجم الثمار.

Advertisements

وأكدت الإدارة على "ضرورة تغطية النباتات بالصوب والاهتمام بالري والتسميد ومكافحة البياض الدقيقي والمن والعنكبوت الأحمر، بالإضافة إلى فتح الصوب ليلاً ونهارًا فى النصف الثاني من الشهر عند تحسن الظروف الجوية".

وشدد التقرير المحاصيل البستانية، إنه "من ضمن الممارسات الجيدة في زراعة الخضراوات الصيفية والفاكهة خاصة البطيخ والشمام، منها تجهيز الأرض لزراعة العروة الصيفى بالطريقة المذكورة فى العروة الشتوي، مع استمرار حصد المحصول مرة كل سبوع بحسب حالة نضوجه".