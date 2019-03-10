محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تستعد محافظة القاهرة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية والتي ستبدأ مجرياتها في 21 يونيو المقبل، حيث تستضيف مجموعة من ملاعب العاصمة مباريات البطولة. وتحظى محافظة القاهرة بالنصيب الأكبر من فاعليات البطولة حيث تعقد بها مباريات مجموعتين من مجموعات البطولة الست إلى جانب استضافتها لحفلي الافتتاح والختام.

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كانت هذه تفاصيل خبر حمامات متنقلة و600 أتوبيس.. كيف تستعد القاهرة لأمم أفريقيا‎؟ -فيديوجرافيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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