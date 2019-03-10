محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فاطمة عادل:
أقامت "سميرة.م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بخلع زوجها "م.ع"، مبررة طلبها: "زوجي لم يلب متطلباتي، وعمره ما اتصل يسألني عايزه حاجة قبل ما اطلع البيت زي أحمد جوز أختي".
وقالت مٌقيمة الدعوى رقم 3259 لسنة 2018، إنها تزوجت منذ 9 أشهر من مالك محلات أحذية، تقليديًا، بعد ترشيح أحد أفراد عائلتها، ووجدته مقبول الطباع، متدين، متعلم، ومتيسر ماديًا.
وأضافت صاحبة الـ30 سنة: "عشت معاه بعد الزواج في سعادة، رأيته يفعل كل شيء يجعلني افرح واقترب منه، اعتقدت وقتها بأني اعيش معه قصة حب، لكن عندما حرمني من الخروج إلى الشارع لجلب مستلزمات البيت أو احتياجاتي الشخصية، شعرت بخنقة".
وتابعت "سميرة"، إنها تشاجرت معه ذات مرة، وذهبت إلى منزل شقيقتها للمكوث معها أسبوع، لتخفف من توترها.
وواصلت أن "خلال وجودها بمنزل أختها، زوجها لم يقم بمكالمتها نهائيًا، وفي ذات الوقت كان زوج شقيقتي يحدثها كثيرًا خلال اليوم الواحد، ويسألها قبل دخوله المنزل عن احتياجاتها، إضافة إلى خروجهما في يوم من كل أسبوع".
واستكملت: "عند عودتي للمنزل تكلمت معه لتغير أسلوبه في المعاملة معي لكنه تحدث بكل هدوء ولا يشغله مشاعري، فتشاجرنا، وهربت بعدها لمنزل عائلتي مستغيثة بوالدي للتخلص من تلك الشخصية العنيدة والغريبة".
حينما رفض الطلاق وديًا، لجأت "سميرة" إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة، لرفع دعوى خلع ضده، ومازالت منظورة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر "سميرة" تطلب الخلع من تاجر الأحذية: " لم يلب متطلباتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.