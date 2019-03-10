أخبار مصر | أخبار البرلمان × 24 ساعة: "إفريقية النواب" تستقبل اليوم سفير موريتانيا لبحث التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار البرلمان × 24 ساعة: "إفريقية النواب" تستقبل اليوم سفير موريتانيا لبحث التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

- برلماني عن حذف الوزراء من البطاقات التموينية: "المواطن أهم"

قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بحذف من هم في مناصب رئيس الحكومة والوزراء من البطاقات التموينية بشكل نهائي باعتبار أنهم شرائح ليست في حاجة إلى دعم حكومي للسلع الغذائية والتموينية، على أن يتم العمل على حذف أعضاء مجلس النواب أيضًا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هدف من الحذف وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أنه يؤيد قرار الوزير في حذف أسماء الوزراء من بطاقات التموين.



وأضاف "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365": " ماينفعش أي واحد في مصر راكب عربية BMW، أو مدخل أولاده مدارس خاصة بـ100 ألف جنيه ياخد دعم"، مؤكدًا أن الدعم يجب أن يصل لمستحقية، لأن المواطن أهم. وأضاف "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365": " ماينفعش أي واحد في مصر راكب عربية BMW، أو مدخل أولاده مدارس خاصة بـ100 ألف جنيه ياخد دعم"، مؤكدًا أن الدعم يجب أن يصل لمستحقية، لأن المواطن أهم. - "برلماني" عن تحديد سعر توريد القمح: يحقق هامش ربح للفلاح

قال النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن الاتفاق على سعر توريد أردب القمح لعام 20192018، بـ685 جنيها لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيها لدرجة نقاوة 23 و655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5 سيكون له مردود ايجابي في تحقيق هامش ربح للفلاح.



وطالب ضيف، بضرورة عمل حصر شامل لكل الصوامع الموجودة على مستوى الجمهورية والمجهزة لتوريد محصول القمح فى الموسم الجديد، وشون التجميع وهل هناك خطة للتعامل مع الشون الترابية التى تمثل مشكلة فى التوريد وتسبب معاناة المزارعين فى بعض المناطق، مُشددًا على ضرورة تشكيل لجنة فنية قائمة لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف حتى يتسنى للفلاح زراعة المحصول الذى يرى انه سيحقق له هامش ربح، لافتا إلى أهمية أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية وتوفير الأموال اللازمة لشراء المحاصيل من الفلاحين. وطالب ضيف، بضرورة عمل حصر شامل لكل الصوامع الموجودة على مستوى الجمهورية والمجهزة لتوريد محصول القمح فى الموسم الجديد، وشون التجميع وهل هناك خطة للتعامل مع الشون الترابية التى تمثل مشكلة فى التوريد وتسبب معاناة المزارعين فى بعض المناطق، مُشددًا على ضرورة تشكيل لجنة فنية قائمة لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف حتى يتسنى للفلاح زراعة المحصول الذى يرى انه سيحقق له هامش ربح، لافتا إلى أهمية أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية وتوفير الأموال اللازمة لشراء المحاصيل من الفلاحين. - "القصبي": الشهيد من دافع عن وطنه وعرضه.. وليس من فجر ودمر

قدم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، التحية للقيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة وجموع المصريين التحية العظيمة في ذكرى يوم الشهيد. Advertisements



وقال القصبي، إن الشهداء يسطرون بدمائهم وطننا قويًا جديدًا يضع مصر في مصاف دول العالم الكبرى بإرادتهم الصلبة والقوية وعزيمتهم التي لا تقهر نحو هدف حماية الوطن، وبالتالي على المصريين جميعا مواصلة تلك العزيمة لبناء مصر الجديدة، موضحًا أنه في تعريف الشهيد فنجد أنه من دافع عن وطنه وعرضه ودينه وليس كل من يسعى إلى تخريب ودمار وتفجير الوطن وزعزعة استقرار أصحاب الأفكار المتطرفة وهذا لن يحدث بإرادة المصريين جمعاء لعبور تلك المرحلة بسلام وسط منطقة ملتهبة. وقال القصبي، إن الشهداء يسطرون بدمائهم وطننا قويًا جديدًا يضع مصر في مصاف دول العالم الكبرى بإرادتهم الصلبة والقوية وعزيمتهم التي لا تقهر نحو هدف حماية الوطن، وبالتالي على المصريين جميعا مواصلة تلك العزيمة لبناء مصر الجديدة، موضحًا أنه في تعريف الشهيد فنجد أنه من دافع عن وطنه وعرضه ودينه وليس كل من يسعى إلى تخريب ودمار وتفجير الوطن وزعزعة استقرار أصحاب الأفكار المتطرفة وهذا لن يحدث بإرادة المصريين جمعاء لعبور تلك المرحلة بسلام وسط منطقة ملتهبة. - "إفريقية النواب" تستقبل اليوم سفير موريتانيا لبحث التعاون المشترك

تستقبل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، ودادى ولد سيدى هيبه، سفير دولة موريتانيا بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.



ويأتى الاجتماع، استكمالًا لسلسة اللقاءات التى تنظمها اللجنة منذ بدء انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء المعنيين والخبراء والمختصين بالشأن الأفريقى؛ لبحث خطة تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا بجانب لقاء سفراء الدول الإفريقية.



كما تعقد اللجنة اجتماعًا غدًا، حسب جدول أعمالها، بحضور السفير ابوبكر الحفنى مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وذلك لاستكمال مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإفريقي.

