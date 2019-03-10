انت الان تتابع مرضى الكبد يفترشون أرض الشرقية.. و«الصحة» ترد(فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
«حسبنا الله ونعم الوكيل».. عبارة خرجت على ألسنة العشرات من المواطنين من مرضى التهاب الكبد الوبائي، المصابين بفيروس «سي»، وهم يقفون بالطوابير أمام شباك صرف العلاج اللازم لحالاتهم بمركز علاج أمراض الكبد في مدينة الزقازيق، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف على الفيروس والأمراض غير السارية «100 مليون صحة» بمحافظة الشرقية، فيما انتشر مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الموظفة المسئولة عن تسجيل الحالات أمرت المرضى بالجلوس على الأرض، قبل أن تتوقف عن آداء عملها في الساعة الثانية عشر ظهرًا، بحسب الفيديو.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول إحدى الموظفات المسئولة عن تسجيل حالات المرضى وهي تقول نصًا: «هوقف شغل دلوقتي»، قبل أن توضح إحدى الواقفات بين المرضى أن الساعة توافق الثانية عشر ظهرًا، وهو ما يُخالف ما ينص عليه القانون بعدم جواز توقف الموظف عن أداء عمله دون أسباب أو أعذار رسمية. وقال الدكتور
وأظهر مقطع الفيديو المتداول إحدى الموظفات المسئولة عن تسجيل حالات المرضى وهي تقول نصًا: «هوقف شغل دلوقتي»، قبل أن توضح إحدى الواقفات بين المرضى أن الساعة توافق الثانية عشر ظهرًا، وهو ما يُخالف ما ينص عليه القانون بعدم جواز توقف الموظف عن أداء عمله دون أسباب أو أعذار رسمية.
وقال الدكتور جمال سلامة، مدير هيئة التأمين الصحي في محافظة الشرقية، إنه ذهب بنفسه وعاين المشكلة على أرض الواقع، على حد وصفه، موضحًا أن توقيت الفيديو كان يشهد حالة من الزحام الشديد، وأن قوات الشرطة هي من كانت تُنظم العملية.
واضاف سلامة في تصريح إلى «التحرير» أن العمل مستمر حتى التاسعة مساءً، نافيًا ما حدث جملةً وتفصيلًا، قبل أن يوضح أن إحدى الواقفات «بصقت على الموظفة» بحسب قوله، وأن الزحام سببه الحالات الإيجابية التي يتم إجراء المسح الطبي لها ضمن «100 مليون صحة».
كانت هذه تفاصيل خبر مرضى الكبد يفترشون أرض الشرقية.. و«الصحة» ترد(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.