انت الان تتابع مرضى الكبد يفترشون أرض الشرقية.. و«الصحة» ترد(فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

«حسبنا الله ونعم الوكيل».. عبارة خرجت على ألسنة العشرات من المواطنين من مرضى التهاب الكبد الوبائي، المصابين بفيروس «سي»، وهم يقفون بالطوابير أمام شباك صرف العلاج اللازم لحالاتهم بمركز علاج أمراض الكبد في مدينة الزقازيق، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف على الفيروس والأمراض غير السارية «100 مليون صحة» بمحافظة الشرقية، فيما انتشر مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الموظفة المسئولة عن تسجيل الحالات أمرت المرضى بالجلوس على الأرض، قبل أن تتوقف عن آداء عملها في الساعة الثانية عشر ظهرًا، بحسب الفيديو.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول إحدى الموظفات المسئولة عن تسجيل حالات المرضى وهي تقول نصًا: «هوقف شغل دلوقتي»، قبل أن توضح إحدى الواقفات بين المرضى أن الساعة توافق الثانية عشر ظهرًا، وهو ما يُخالف ما ينص عليه القانون بعدم جواز توقف الموظف عن أداء عمله دون أسباب أو أعذار رسمية. وقال الدكتور