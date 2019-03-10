شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يعلق على إقالة عميد معهد القلب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق الإعلامي عمرو أديب على قرار وزارة الصحة بإقالة الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب، قائلًا: «مش عايزين حد كويس نفقده».
وأضاف، في برنامجه «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أنه يجب على هيئة الرقابة الإدارية كشف حقيقة ما إذا كان الرجل «ناجحًا أو مقصرًا».
وأشار إلى أنه لا يعرف الحقيقة وليس لديه معلومات واضحة في هذا الأمر، قائلا: «هناك رأيان: الأول أنه لم يكن ملتزمًا، والآخر أنه الأفضل في تاريخ معهد القلب، وحقق معدلات إنجاز كبيرة في إجراء العمليات الجراحية».
كان عدد من الأطباء والعاملين في المعهد نظموا وقفة تضامنية مع العميد المقال، معربين عن تقديرهم له، مطالبين الوزارة بالعدول عن قرار إقالته.
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