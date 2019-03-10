شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 3% نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية.

وأضاف في مداخلة مع برنامج «مساء دي إم سي»، عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن الحملات جابت الجمهورية خلال السنوات الـ3 الماضية، وجرى توقيع الكشف على أكثر من 12 ألف سائق.

وأوضح أنه مع بداية الحملات كانت نسبة التعاطي بين السائقين 12%، لكن مع تكثيفها واتخاذ الإجراءات الرادعة انخفضت النسبة إلى أقل من 3% خلال الفصل الدراسي المنتهي.

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وأوضح أن الصندوق تحرك الأسبوع الماضي على جانبين: الأول تسليم الإدارة العامة للمرور 50 ألف كاشف للكشف على السائقين المهنيين على الطرق السريعة، والثاني تعميم تحليل المخدرات في الجهات الحكومية.

وأد أن الوزارة تخاطب الفترة الحالية الوزارات الأخرى للكشف من خلال الصندوق على العاملين بها، لاسيما السائقين والحرفيين والأكثر عرضة للتعاطي بخلاف الإداريين.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، السبت، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، والتي كشفت عن تعاطي 27 سائقا، منهم «17 حالة حشيش و8 ترامادول و2 مورفين».