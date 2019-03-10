شكرا لقرائتكم خبر عن 34.6 مليون جنيه متحصلات فحص تقنين وضع اليد في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن إجمالي الطلبات التي تلقتها المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي واضعي اليد بلغت ٤٩٤٥ طلبا على مستوي المحافظة، بإجمالي المتحصلات لطلبات الفحص والمعاينة والتعاقدات بلغ 34.6 مليون مليون جنيه حتى الآن.

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وأشار في بيان، السبت، إلى أن المحافظة تعمل حاليا على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وإزالة كافة المعوقات أمام الراغبين في التقنين.

وأكد أنه تم التأكيد على المتابعة المستمرة لملف التقنين وفقا لخطة العمل المحددة، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المتخلفين بعد استيفاء الانذارات الموجهة إليهم، حماية لأملاك الدولة وحفاظا على حق الشعب.

في سياق أخر، أكد الزملوط أن المحافظة أطلقت خدمة الشباك الواحد بكافة المراكز لسرعة إنهاء الاجراءات والقضاء على الروتين، لافتا إلى أن هناك حوافز عديدة تم طرحها للمزارعين والمستثمرين لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم وعدم التعدى على الأراضي.