شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: بدء تطبيق زيادة المعاشات إلى 800 جنيه يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أنه عقب موافقة الجمعية العمومية العادية للنقابة بزيادة المعاشات 100 جنيه، لتصبح 800 جنيه بدلا من 700، من المقرر أن يتم بدء صرف الزيادة أول يوليو المقبل.
وأوضح ضاحى أن تلك الزيادات يترتب عنها فارق فى إجمالى المعاشات، حوالى 156 مليون جنيه. ويأتى ذلك بعدما أعلن المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، تحقيق المجلس الحالى فائض 178 مليون جنيه، فى ميزانية 2018، بعد 5 سنوات عجز بالميزانية متواصلة.
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