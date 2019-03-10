اليوم .. البيئة تُسلم معدات لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي: تقوم وزارة البيئة اليوم الأحد، بتسليم معدات رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة كفرالشيخ. وذكرت الوزارة- في بيان- أنه سيتم التسليم بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ، وسفيري سويسرا والاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية من بنك التعمير الألماني، ووكالة التعاون الدولي الألماني.

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