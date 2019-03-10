أخبار مصر | عاجل| مفاجآت طقس اليوم: ظاهرة خطيرة تضرب هذه المحافظات.. ودرجات الحرارة تصل لـ3

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| مفاجآت طقس اليوم: ظاهرة خطيرة تضرب هذه المحافظات.. ودرجات الحرارة تصل لـ3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر خبراء الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تضرب شمال البلاد حتى شمال الصعيد صباحًا، ووصفها عدد من الخبراء بـ"الظاهرة الخطيرة" نظرًا لأنها تحجب جزء كبير من الرؤية على الطرق السريعة خاصة الصحراوية والساحلية والزراعية، مطالبين قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور يوميًا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 10 22

دمنهور 10 21

الإسكندرية 09 19

بلطيم 10 20

مطروح 08 18

السلوم 08 20

سيوة 10 25

بورسعيد 14 19

دمياط 12 19

الزقازيق 10 22

الإسماعيلية 10 23

السويس 09 23

العريش 06 19

رفح 07 19

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رأس سدر 11 25

نخل 03 20

نويبع 14 25

طابا 12 23

كاترين 04 20

الطور 12 23

شرم الشيخ 16 26

الغردقة 14 27

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 24

بني سويف 10 24

المنيا 09 25

أسيوط 09 26

سوهاج 10 27

قنا 11 29

الأقصر 11 30

أسوان 12 31

أبوسمبل 13 30

الوادي الجديد 12 28

شلاتين 17 27

أبو رماد 16 26

رأس حدربة 17 25

حلايب 18 24