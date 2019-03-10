شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصيام فى شهر رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم الصيام فى شهر رجب؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: يجوز للمسلم أن يصوم تعبدًا لله تعالى فى شهر رجب، لا حرج فى ذلك ولا مانع منه، وله ثواب صيام التطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صام يومًا فى سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفًا". ولم يرد فى الشرع الحنيف ما يمنع صيام هذا الشهر، ولا استثناءه من ندب الصيام.​​

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