شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة لتحفيز الصادرات المصرية × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت الاجتماعات الأخيرة لرئاسة الوزراء، خطة الحكومة بشأن آليات العمل لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة. ويرصد ”الخليج 365” أبرز ما جاء بهذه الخطة المشتركة بين وزارت المالية، والتجارة والصناعة: - أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجارى. - اعتمد على تحسين ترتيب مصر من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى. Advertisements - العمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليًا، لتصل إلى 55 مليار دولار. - زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، والتوسع فى الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة. - رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات وزيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلى، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية. - خفض نسب البطالة، والعمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية. - تطوير منظومة النقل اللوجيستى للصادرات المصرية من خلال توفير خدمات وحلول مبتكرة وسريعة لنقل الشحنات التصديرية للأسواق العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خطة الحكومة لتحفيز الصادرات المصرية × 7 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.