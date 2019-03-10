شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: لدينا 35 طالبا من ذوى الإعاقة السمعية نعمل على دمجهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه يوجد بالجامعة 35 طالبا من ذوى الإعاقة السمعية بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية تعمل الجامعة على دمجهم بالمنظومة.

وأضاف الخشت أن الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات وقدرات على البذل والعطاء، ويتحتم استغلالها بشكل أفضل، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام، باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدى ما يدفعهم للعمل.