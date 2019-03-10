محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين الثلاثة بقضية "رشوة البترول".
وأمرت المحكمة في جلستها السابقة بـ16 يناير الماضي، باستمرار حبس المتهمين الأول والثاني، وإلقاء القبض على المُتهم الثالث وحبسه على ذمة القضية.
تعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، وصلاح محريد.
وكشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثاني "محمد.ع"، و"تامر.أ"، موظفين بشركة البترول، على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوي وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر "جنايات القاهرة" تصدر حكمها على 3 متهمين في قضية "رشوة البترول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.