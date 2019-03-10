"جنايات القاهرة" تصدر حكمها على 3 متهمين في قضية "رشوة البترول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين الثلاثة بقضية "رشوة البترول".

وأمرت المحكمة في جلستها السابقة بـ16 يناير الماضي، باستمرار حبس المتهمين الأول والثاني، وإلقاء القبض على المُتهم الثالث وحبسه على ذمة القضية.

تعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، وصلاح محريد.

وكشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثاني "محمد.ع"، و"تامر.أ"، موظفين بشركة البترول، على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوي وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.