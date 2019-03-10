أخبار مصر | بسبب تدني راتبه.. طبيب يتقدم باستقالته من "الصحة" (اعرف التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب تدني راتبه.. طبيب يتقدم باستقالته من "الصحة" (اعرف التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طبيب شاب باستقالته من العمل بأحد مراكز طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة فى محافظة القليوبية، بسبب تدنى الراتب الذى يتقاضاه.

استقالة الطبيب الشاب، التى تقدم بها ليست جديدة على الوسط الطبي الذى يشهد استقالات أعداد كبيرة من الأطباء خلال الثلاث أعوام الماضية، ولكن لغة الاستقالة التى تقدم بها كانت لافتة للأنظار.

وقال الطبيب فى اسقالته المقتضبة: "أتقدم باستقالتى من مركز طب الأسرة بالحي الأول نظرا لبيئة العمل الغير صحية وتدنى الراتب الحقير".

يُشار إلى أن أمين صندوق نقابة الأطباء الدكتور محمد عبد الحميد، أعلن فى وقت سابق، أن 5 آلاف طبيب تقدموا باستقالاتهم من العمل الحكومى خلال السنوات الثلاث الماضية.