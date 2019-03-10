شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: توزيع شرائح محمول على طلاب «الأول الثانوي» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل ليل نهار لإنجاز طفرة كبرى في جودة التعليم المصري منذ عامين، قائلا: «لقد أوفيت بكل ما وعدت به، رغم كثرة التشكيك والتكرار الهائل في التساؤلات والمحاولات المستمرة لإجهاض العمل والتطوير وما يفيد الأجيال القادمة».

وأعرب الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء السبت، عن «استغرابه من اعتماد الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها في الحصول على المعلومات، رغم التحذير مراراً تكراراً من الاعتماد عليها لما يسببه ذلك من بلبلة لنا ولأبنائنا».

وشدد الوزير على أنه «فيما يخص النظام الثانوي التراكمي، تعتبر السنة الأولى الثانوية سنة (انتقالية تدريبية) لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ والدفعات المتتابعة في السنوات القادمة»، مؤكدا أن «هذا ليس قرارا جديدا ولا هو استجابة لجروبات السوشيال ميديا ولكنه قرار قديم منذ اطللق النظام المعدل».

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وأشار إلى أن «فلسفة القرار تتلخص في منح نفس الفرصة لكل الدفعات للانتقال التدريجي من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة التعلم المستهدف للفهم والتفكير العلمي».

وقال إن «النظام التراكمي يعتمد على حساب الدرجات لإمتحانات الصفين (الثاني والثالث الثانوي) عن طريق حساب متوسط الدرجات»، موضحا أنه «إذا تمت ٤ امتحانات في مادة في الثاني الثانوي سوف نأخذ متوسط أعلى درجتين من الأربعة كي تكون درجات الطالب في هذه المادة في الثاني الثانوي (x2) ثم نكرر نفس المنهج في الثالث الثانوي لنحصل على متوسط جديد (x3) وبالتالي الدرجة النهائية في هذه المادة تكون (x2 + x3)».

وجدد الوزير تأكيده على أنه «لا تغيير في حساب النظام التراكمي على الصفين الثاني والثالث الثانوي لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ أو أي دفعة لاحقا»، مشيرا إلى أن «التشعب في الصف الثاني الثانوي سوف يكون إلى علمي وأدبي فقط لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ وما بعدها و«لا عودة» إلى نظام علمي علوم وعلمي رياضيات».

وقال إن دفعة «٢٠١٨-٢٠١٩ من أبنائنا في الخارج سوف تمتحن كما كان الحال في السابق للنجاح إلى الصف الثاني الثانوي، أما في العام القادم فسوف نجد لهم الحلول التقنية كي يندمجوا في النظام التراكمي الجديد».

وقال إن الوزارة ستوزيع شرائح محمول «Data» بدء من غد الأحد لكل الطلاب الذين حصلوا على التابلت، وبالتالي سيكون امتحان ٢٤ مارس «التدريبي» متاحاً إلكترونياً للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة سواءً كانت هناك بنية تحتية معلوماتية في المدرسة أم لم تكن موجودة.