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ترحيل 26 أفريقيا حاولوا التسلل إلى دول الجوار والإقامة بطريقة غير شرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى، 26 أفريقيًّا حاولوا التسلل إلى دول الجوار والإقامة بطريقة غير شرعية داخل البلاد.

وأكد مصدر بالمطار أن المرحلون وصلوا من خلال عدة مأموريات، وضمت 26 مرحلا من عدة دول أفريقية، وتم إنهاء إجراءات سفرهم ومغادرتهم المطار بعد إبلاغ سفارة بلادهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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