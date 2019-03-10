ترحيل 26 أفريقيا حاولوا التسلل إلى دول الجوار والإقامة بطريقة غير شرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى، 26 أفريقيًّا حاولوا التسلل إلى دول الجوار والإقامة بطريقة غير شرعية داخل البلاد. وأكد مصدر بالمطار أن المرحلون وصلوا من خلال عدة مأموريات، وضمت 26 مرحلا من عدة دول أفريقية، وتم إنهاء إجراءات سفرهم ومغادرتهم المطار بعد إبلاغ سفارة بلادهم. Advertisements

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