شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الصحة تطلق مبادرة لتنظيم الأسرة فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت اليوم وزارة الصحة والسكان مبادرة لزيادة الوعى لدى جميع المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، تحت شعار "حقك تنظمى" فى 9 محافظات، وهى: محافظات الفيوم، والبحيرة، ودمياط، وأسيوط، والقليوبية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، ومطروح، والإسكندرية.



وقالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إن هذه المبادرة تندرج ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، والتى تهدف لتمتع جميع المواطنين بأفضل مستوى من المعرفة، والمعلومات، والخدمات الآمنة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، عبر تعزيز قدرة الأزواج والأفراد على ممارسة حقهم الأساسى فى أن يقرروا بحرية عدد الأطفال، والفترات الفاصلة بين إنجاب كل طفل وآخر.



وأضافت الدكتورة سحر السنباطى أن المبادرات التى يطلقها قطاع تنظيم الأسرة والسكان، تهدف لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة معدل استخدام وسائله، وخفض نسبة التوقف عن استخدامها، كما تعمل على خفض نسبة الاحتياجات غير الملباة.



وأشارت الدكتورة سحر السنباطى إلى أنه يتم استهداف القرى الأكثر احتياجاً طبقاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والأماكن الجاذبة للعمالة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف كلا من المراهقين والشباب والأزواج، والسيدات فى سن الإنجاب، والفتيات المقبلات على الزواج، والسيدات المتزوجات حديثاً ويرغبن فى المباعدة بين الولادة، والسيدات فيما بعد سن الإنجاب سواء أمهات أو حموات، والرجال فى مراحل العمر المختلفة، حيث سيتم عقد حملات توعية تحت شعار "أسرتنا مثالية"، بالتزامن مع الحملات وقوافل الصحة الإنجابية التخصصية.