شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: ربط 12 محطة شمسية فى بنبان بأسوان بقدرة 580 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الانتهاء من ربط 12 محطة شمسية من عاصمة العالم للطاقة الشمسية ببنبان بقدرة 580 ميجا وات، مؤكدا أن إجمالى عدد المحطات المستهدف إنشاؤها 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.
وأضاف فتحى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء وربط 16 محطة شمسية بنهاية يوليو المقبل بنسبة إنجاز تصل إلى 50٪، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع المحطات وفقا للجدول الزمنى فى سبتمبر المقبل بقدرة 1465 ميجا وات.
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